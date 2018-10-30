Totuus EU:n velkakriisistä - Ekonomisti John Perkins - Talouksien ammattitappajan tunnustuksia

"He käyttivät USA:n armeijan rahtilentokoneita kuljettamaan 144 täyttä lavaa sadan dollarin seteleitä ... Irakilta ryöstettiin kaikki, ei pelkästään öljy. Rahaa varastettiin, ja oli hirveät määrät korruptiota. Tässä valokuvassa on 2 miljoonaa dollaria pöydällä, käteistä jaettiin pöydältä. Meillä oli uunituoreita 100 dollarin seteleitä vielä pakkausmuoveissaan."