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Yle MOT: Hyvät veljet muurarit ( Vapaamuurarit )
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1590 views • October 30, 2018
1439 11.4.2020
http://salaseurat.fi/vapaamuurarit/vapaamuurarit/
Vapaamuurarien looseihin kuuluu Suomessa yli 7000 henkilöä (kaikkein vaikutusvaltaisimpien jäsenten lisäksi), mutta heidän vaikutusvallastaan suomalaisessa yhteiskunnassa on vain vähän tietoa. Vapaamuurareissa on runsaasti poliittista, taloudellista ja yhteiskunnallista eliittiä, erityisesti rahoitusalan ja rakennusalan johtohahmoja. Tarinoiden mukaan kaavoitus- ja rakennushankkeita järjestellään muurariveljien kesken.
http://salaseurat.fi/vapaamuurarit/vapaamuurarit/
Vapaamuurarien looseihin kuuluu Suomessa yli 7000 henkilöä (kaikkein vaikutusvaltaisimpien jäsenten lisäksi), mutta heidän vaikutusvallastaan suomalaisessa yhteiskunnassa on vain vähän tietoa. Vapaamuurareissa on runsaasti poliittista, taloudellista ja yhteiskunnallista eliittiä, erityisesti rahoitusalan ja rakennusalan johtohahmoja. Tarinoiden mukaan kaavoitus- ja rakennushankkeita järjestellään muurariveljien kesken.
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