Yle MOT: Hyvät veljet muurarit ( Vapaamuurarit )

1439 11.4.2020Vapaamuurarien looseihin kuuluu Suomessa yli 7000 henkilöä (kaikkein vaikutusvaltaisimpien jäsenten lisäksi), mutta heidän vaikutusvallastaan suomalaisessa yhteiskunnassa on vain vähän tietoa. Vapaamuurareissa on runsaasti poliittista, taloudellista ja yhteiskunnallista eliittiä, erityisesti rahoitusalan ja rakennusalan johtohahmoja. Tarinoiden mukaan kaavoitus- ja rakennushankkeita järjestellään muurariveljien kesken.