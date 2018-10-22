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THE SAVAGE NATION PODCAST 10/18/18
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14 views • October 22, 2018
SOME OF THE TOPICS ON TODAY'S SAVAGE:
THE MARXIST POPE MEETS WITH SLOB MICHAEL MOORE
TWO FAT UGLY REPUBLICAN TALK SHOW HOST LOOKING ELEPHANT HUNTERS
THE MIGRANT INVASION
POTHEADS INCREASE RISKS IN HIGHWAY DEATHS
VIA LAWSUIT, HARVARD'S GATEKEEPER ADMITS DIFFERENT SCORES BASED ON RACE & GENDER
GUEST: GARY THE NUMBERS GUY
DENIRO'S JEALOUSY OF TRUMP
PICK UP MIKE'S LATEST BOOK "STOP MASS HYSTERIA" NUMBER 11 ON THE NY TIMES BEST SELLER LIST
THE SAVAGE NATION IS A WESTWOOD ONE PRODUCTION
THE MARXIST POPE MEETS WITH SLOB MICHAEL MOORE
TWO FAT UGLY REPUBLICAN TALK SHOW HOST LOOKING ELEPHANT HUNTERS
THE MIGRANT INVASION
POTHEADS INCREASE RISKS IN HIGHWAY DEATHS
VIA LAWSUIT, HARVARD'S GATEKEEPER ADMITS DIFFERENT SCORES BASED ON RACE & GENDER
GUEST: GARY THE NUMBERS GUY
DENIRO'S JEALOUSY OF TRUMP
PICK UP MIKE'S LATEST BOOK "STOP MASS HYSTERIA" NUMBER 11 ON THE NY TIMES BEST SELLER LIST
THE SAVAGE NATION IS A WESTWOOD ONE PRODUCTION
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