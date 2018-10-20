© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
書類（スタジオ録音版） / SHAMBHALA【Rock ロック】
Follow
0
Share
Report
4 views • October 20, 2018
岩どんありがとう。
music and words:Shambhala
performed by Shambhala
bass:Kaoru
drums:Sane
keyboard:Hiroyuki
guitar:Youichi
vocal:Die Rosen von Mars
テクノ・パンク
•*¨*•.¸¸♪•*¨*•.¸¸♪•*¨*•.¸¸♪•*¨*•.¸¸♪•*¨*•.¸¸♪
出産証明書よりは ※
存在感が欲しい
死亡証明書の前に
生き抜いた実感が欲しい
結婚証明書よりも
刺激的な出会いが欲しい
そそそ卒業資格なんかより
まともな知性を求めよ
ゴミはくずかごへ
真実だけが欲しい
ゴミはくずかごへ
真実だけが欲しい ※
ニュースペーパーよりは
確かな真実が欲しい
テストペーパーよりは
トイレットペーパーが欲しい
建前の教科書よりも
本当のことを教えて
にじんだ履歴書よりも
今のぼくを信じて
ゴミはくずかごへ
真実だけが欲しい
ゴミはくずかごへ
真実だけが欲しい
※－※ 繰り返し
それはただの紙切れ
ツルツルに擦り切れ
虚しく馬鹿げた紙の
オンパレード！
music and words:Shambhala
performed by Shambhala
bass:Kaoru
drums:Sane
keyboard:Hiroyuki
guitar:Youichi
vocal:Die Rosen von Mars
テクノ・パンク
•*¨*•.¸¸♪•*¨*•.¸¸♪•*¨*•.¸¸♪•*¨*•.¸¸♪•*¨*•.¸¸♪
出産証明書よりは ※
存在感が欲しい
死亡証明書の前に
生き抜いた実感が欲しい
結婚証明書よりも
刺激的な出会いが欲しい
そそそ卒業資格なんかより
まともな知性を求めよ
ゴミはくずかごへ
真実だけが欲しい
ゴミはくずかごへ
真実だけが欲しい ※
ニュースペーパーよりは
確かな真実が欲しい
テストペーパーよりは
トイレットペーパーが欲しい
建前の教科書よりも
本当のことを教えて
にじんだ履歴書よりも
今のぼくを信じて
ゴミはくずかごへ
真実だけが欲しい
ゴミはくずかごへ
真実だけが欲しい
※－※ 繰り返し
それはただの紙切れ
ツルツルに擦り切れ
虚しく馬鹿げた紙の
オンパレード！
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.