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The ALEX JONES Show (COMPLETE SHOW) WEDNESDAY 10/17/18 INFOWARS
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98 views • October 17, 2018
SOME OF THE TOPICS TODAY FROM ALEX:
20 DAYS TO MIDTERMS
SOCIAL MEDIA SITES BANNING THOUSANDS OF PAGES THAT PROMOTE NPC MEMES MAKING FUN OF SOULESS, NON-PLAYABLE LIBERAL ACTIVISTS
IMBECILE MIKA BRZEZINSKI CALLS FOR TRUMP TO BE OVERTHROWN BY OWN CABINET
NEW ESTIMATE: ALPHABET TV NETWORKS WILL HAVE NO VIEWERS IN 4 YEARS
Paul Joseph Watson - NPC REPORT
Guest:
Matt Bracken
PATRIOTS - GET THE TRUTH OUT!
PLEASE POST LINKS TO THIS SHOW IN YOUR SOCIAL MEDIA &
THANKS FOR WATCHING!
20 DAYS TO MIDTERMS
SOCIAL MEDIA SITES BANNING THOUSANDS OF PAGES THAT PROMOTE NPC MEMES MAKING FUN OF SOULESS, NON-PLAYABLE LIBERAL ACTIVISTS
IMBECILE MIKA BRZEZINSKI CALLS FOR TRUMP TO BE OVERTHROWN BY OWN CABINET
NEW ESTIMATE: ALPHABET TV NETWORKS WILL HAVE NO VIEWERS IN 4 YEARS
Paul Joseph Watson - NPC REPORT
Guest:
Matt Bracken
PATRIOTS - GET THE TRUTH OUT!
PLEASE POST LINKS TO THIS SHOW IN YOUR SOCIAL MEDIA &
THANKS FOR WATCHING!
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