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The ALEX JONES Show (FULL SHOW) THURSDAY 10/11/18 INFOWARS
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90 views • October 11, 2018
TODAY ON THE ALEX JONES SHOW
October 11, 2018
26 DAYS TO MIDTERMS
WACKO LEFTIST ANGRY ABOUT TRUMP ENLIGHTENED PEOPLE , CHRISTIANITY & ANTI-LEFT RENAISSANCE ARRESTED FOR PLANNING TO BOMB DC NATIONAL MALL
FASCIST LEFT RATCHETING UP MOB-RULE VIOLENCE UP TO ELECTION
4th Hour Host: MIKE ADAMS
PATRIOTS - GET THE TRUTH OUT!
PLEASE POST LINKS TO THIS SHOW IN YOUR SOCIAL MEDIA & THANKS FOR WATCHING!
October 11, 2018
26 DAYS TO MIDTERMS
WACKO LEFTIST ANGRY ABOUT TRUMP ENLIGHTENED PEOPLE , CHRISTIANITY & ANTI-LEFT RENAISSANCE ARRESTED FOR PLANNING TO BOMB DC NATIONAL MALL
FASCIST LEFT RATCHETING UP MOB-RULE VIOLENCE UP TO ELECTION
4th Hour Host: MIKE ADAMS
PATRIOTS - GET THE TRUTH OUT!
PLEASE POST LINKS TO THIS SHOW IN YOUR SOCIAL MEDIA & THANKS FOR WATCHING!
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