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Paludan sigter burkaklædt kvinde i København (8.10.2018)
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971 views • October 08, 2018
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Rasmus Paludan fra Stram Kurs så kvinde iført burka.
Alarmerede Københavns Politi kl. 21.45.
Konfronterede hende kl. 22.00 og dokumenterede med live-stream. Helt lovligt, jf. straffelovens § 264 a modsætningsvis.
Omringet af kriminelle, der overtrådte straffelovens § 266 b ved at råbe "fucking jøde" af ham.
YouTube slettede Stram Kurs' kanal, da videoen kom online.
Støt Stram Kurs via Mobile Pay: http://www.stramkurs.dk/stoet/
Rasmus Paludan fra Stram Kurs så kvinde iført burka.
Alarmerede Københavns Politi kl. 21.45.
Konfronterede hende kl. 22.00 og dokumenterede med live-stream. Helt lovligt, jf. straffelovens § 264 a modsætningsvis.
Omringet af kriminelle, der overtrådte straffelovens § 266 b ved at råbe "fucking jøde" af ham.
YouTube slettede Stram Kurs' kanal, da videoen kom online.
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