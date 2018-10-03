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Erinomainen ja hyvin dokumentoitu ufo-dokkari
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60 views • October 03, 2018
http://redpillmedia.fi/fi/ufot/
Brilliant UFO documentary
Lukuisat asiantuntijat kertovat omista ufohavainnoistaan.
Lisää aiheesta sekä lyhennelmä suomeksi: valeuutisia.fi/ufot
Otteita videolta:
Linda Moulton Howe, tutkiva journalisti sanoo:
Todella moni niistä ilmavoimien lentäjistä, joita oli käsketty jahdata ufoja ja ampua ne alas, joko katosivat tai heille sattui lento-onnettomuus.
Brasiliassa on yli 15 vuoden ajan näytetty televisiossa kahden viikon välein kaksi ja puoli tuntia kestävä ohjelma,
Brilliant UFO documentary
Lukuisat asiantuntijat kertovat omista ufohavainnoistaan.
Lisää aiheesta sekä lyhennelmä suomeksi: valeuutisia.fi/ufot
Otteita videolta:
Linda Moulton Howe, tutkiva journalisti sanoo:
Todella moni niistä ilmavoimien lentäjistä, joita oli käsketty jahdata ufoja ja ampua ne alas, joko katosivat tai heille sattui lento-onnettomuus.
Brasiliassa on yli 15 vuoden ajan näytetty televisiossa kahden viikon välein kaksi ja puoli tuntia kestävä ohjelma,
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