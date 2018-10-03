Erinomainen ja hyvin dokumentoitu ufo-dokkari

Brilliant UFO documentaryLukuisat asiantuntijat kertovat omista ufohavainnoistaan.Lisää aiheesta sekä lyhennelmä suomeksi: valeuutisia.fi/ufotOtteita videolta:Linda Moulton Howe, tutkiva journalisti sanoo:Todella moni niistä ilmavoimien lentäjistä, joita oli käsketty jahdata ufoja ja ampua ne alas, joko katosivat tai heille sattui lento-onnettomuus.Brasiliassa on yli 15 vuoden ajan näytetty televisiossa kahden viikon välein kaksi ja puoli tuntia kestävä ohjelma,