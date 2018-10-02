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Valkoisen talon tiedottaja: Syvä valtio on olemassa
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90 views • October 02, 2018
Lehdistötilaisuudessa Valkoisessa talossa:
Toimittaja: Uskooko Valkoinen talo siihen, että on olemassa syvä valtio (Deep State), joka aktiivisesti haluaa sotkea nykyisen presidentin suunnitelmia?
Sean Spicer: En usko siitä olevan epäiltystäkään, että kun yksi puolue oli vallassa kahdeksan vuotta, jotkut tuon hallituksen jäsenet, tai heihin liittyvät henkilöt, yrittäisivät jatkaa edellisen hallituksen aikaisia suunnitelmia.
Toimittaja: Uskooko Valkoinen talo siihen, että on olemassa syvä valtio (Deep State), joka aktiivisesti haluaa sotkea nykyisen presidentin suunnitelmia?
Sean Spicer: En usko siitä olevan epäiltystäkään, että kun yksi puolue oli vallassa kahdeksan vuotta, jotkut tuon hallituksen jäsenet, tai heihin liittyvät henkilöt, yrittäisivät jatkaa edellisen hallituksen aikaisia suunnitelmia.
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