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David Rockefellerin salainen puhe - Kiittää myös Helsingin Sanomia vaitiolostaan maailmanlaajuisen salaliiton suhteen
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117 views • October 02, 2018
"Kiitos Washington Postille ja muille julkaisuille, joiden johtajat ovat ottaneet osaa kokouksiimme ja kunnioittaneet lupauksiaan 40 vuotta. Meille olisi ollut mahdotonta kehittää suunnitelmaamme maailmaa koskien, jos olisimme olleet alttiita julkisuuden valoille."
Myös Helsingin Sanomat [ja kokouksessa paikalla ollut pääomistaja Aatos Erkko] sai kiitokset vaiteliaisuudestaan, ettei tämä maailmanlaajuinen salaliitto pääsisi yleisön tietoon.
Lisää: http://salaseurat.fi/uusi-maailmanjarjestys/
Myös Helsingin Sanomat [ja kokouksessa paikalla ollut pääomistaja Aatos Erkko] sai kiitokset vaiteliaisuudestaan, ettei tämä maailmanlaajuinen salaliitto pääsisi yleisön tietoon.
Lisää: http://salaseurat.fi/uusi-maailmanjarjestys/
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