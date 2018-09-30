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RT: Käytetäänkö pelkoa aseena? kemikaalivanoista RT:llä
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45 views • September 30, 2018
RT on Yhdysvaltojen suurin ulkomainen uutiskanava, 100 miljoonaa tilaajaa. Vaikka sekin on ns. valtamediaa, ja teollisuuden manipuloima, tarjoaa se usein toisenlaisen näkökulman asioihin. Sinulle tärkeitä uutisia ja lisää mediamanipulaatiosta: www.valeuutisia.fi
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Lisää ilmastonmuokkauksesta ja kemikaalivanoista:
www.ilmastonmuokkaus.fi
ww.kemikaalivanat.fi
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