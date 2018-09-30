RT: Käytetäänkö pelkoa aseena? kemikaalivanoista RT:llä

RT on Yhdysvaltojen suurin ulkomainen uutiskanava, 100 miljoonaa tilaajaa. Vaikka sekin on ns. valtamediaa, ja teollisuuden manipuloima, tarjoaa se usein toisenlaisen näkökulman asioihin. Sinulle tärkeitä uutisia ja lisää mediamanipulaatiosta: www.valeuutisia.fi

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