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Autopommi, näyttelijöitä ketsuppipullojen kanssa tekemässä autopommivideota Syyriassa
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136 views • September 30, 2018
Miksi valepommi-iskuja tehdään? http://totuusrokotteista.fi/totuus/totuus-terrorismista/
Kutsuvieraanamme Tenojoella 3/2017 ollut, ex-CI_A ja Nobel-kandidaatti Robert Steele (phibetaiota.net): Lavastettuja iskuja tehdään ihmisten manipuloimiseksi, tein työssäni lavastettuja hyökkäyksiä, niissä ei kuollut kukaan ... Orlandon, Pariisin ja Berliinin iskut oli lavastettu. Näin videon jossa Berliinin kuorma-autoa prepattiin kuin teatterissa. Lavastettujen hyökkäysten tarkoitus on pitää kansa pelossa.
Kutsuvieraanamme Tenojoella 3/2017 ollut, ex-CI_A ja Nobel-kandidaatti Robert Steele (phibetaiota.net): Lavastettuja iskuja tehdään ihmisten manipuloimiseksi, tein työssäni lavastettuja hyökkäyksiä, niissä ei kuollut kukaan ... Orlandon, Pariisin ja Berliinin iskut oli lavastettu. Näin videon jossa Berliinin kuorma-autoa prepattiin kuin teatterissa. Lavastettujen hyökkäysten tarkoitus on pitää kansa pelossa.
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