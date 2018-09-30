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Walt Disney oli pedofiili, Disneyn tuotanto täynnä pornoa ja satanistien symboliikkaa
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410 views • September 30, 2018
Lisää aiheesta www.pizzagate.fi
Walt Disney oli 33. asteen vapaamuurari. Yksinkertaistettuna: Ihmiset houkutellaan vapaamuurariuteen katteettomilla lupauksilla. Jokainen aloittaa "palvomalla omaa jumalaansa" mutta henkilön noustessa asteikolla palvonta kääntyy Saatananpalvonnaksi. Lisää aiheesta sivistollamme salaseurat.fi
Saatananpalvojien symboliikkaa sisällytetään eri materiaaleihin, että ihmiset tottuisivat siihen. Näin heidät on helpompi saada mukaan heidän erilaisiin "projekteihinsa".
Walt Disney oli 33. asteen vapaamuurari. Yksinkertaistettuna: Ihmiset houkutellaan vapaamuurariuteen katteettomilla lupauksilla. Jokainen aloittaa "palvomalla omaa jumalaansa" mutta henkilön noustessa asteikolla palvonta kääntyy Saatananpalvonnaksi. Lisää aiheesta sivistollamme salaseurat.fi
Saatananpalvojien symboliikkaa sisällytetään eri materiaaleihin, että ihmiset tottuisivat siihen. Näin heidät on helpompi saada mukaan heidän erilaisiin "projekteihinsa".
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