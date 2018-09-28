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#Nice 🇫🇷 Des racailles se réjouissent d’avoir tué un blanc et rient devant la caméra : “j’l’ai détruit !”
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458 views • September 28, 2018
Pendant que tout le monde s’excite sur les paroles de la chanson “Pendez les blancs” de Nick Conrad, et que Rokhaya Diallo explique que le racisme anti-blanc n’existe pas, les blancs continuent à se faire tuer en toute décontraction par nos chers remplaçants. Chaque partage permettra d’ouvrir quelques yeux. Pensez-vous que c’est normal ? Est-ce que vous avez déjà vu la scène inverse, à part dans les fantasmes des antiracistes ?
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