Nice 🇫🇷 Des racailles se réjouissent d’avoir tué un blanc et rient devant la caméra : “j’l’ai détruit !”

Pendant que tout le monde s’excite sur les paroles de la chanson “Pendez les blancs” de Nick Conrad, et que Rokhaya Diallo explique que le racisme anti-blanc n’existe pas, les blancs continuent à se faire tuer en toute décontraction par nos chers remplaçants. Chaque partage permettra d’ouvrir quelques yeux. Pensez-vous que c’est normal ? Est-ce que vous avez déjà vu la scène inverse, à part dans les fantasmes des antiracistes ?