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The ALEX JONES Show (FULL SHOW) TUESDAY 9/25/18 INFOWARS
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80 views • September 25, 2018
TODAY ON THE ALEX JONES SHOW
September 25, 2018
42 DAYS TO MIDTERMS
PSYCHO DEMOCRATS SCREAM FOR LITERAL MURDER OF TED CRUZ, PENCE, ETC
CHRISTINE BLASEY FORD'S LETTER TO FEINSTEIN TOTAL FAKE, RIDDLED WITH POORLY EDUCATED WRITER ERRORS
"CREEPY PORN LAWYER" MICHAEL AVENATTI LOCKS TWITTER ACCOUNT AFTER ADMITTING NEW ACCUSER MAY NOT GO PUBLIC, MAY HAVE BEEN 4CHAN TROLL
Guests:
Paul Joseph Watson
Gavin McInnes of CRTV.com
4th Hour Host: Paul Joseph Watson
September 25, 2018
42 DAYS TO MIDTERMS
PSYCHO DEMOCRATS SCREAM FOR LITERAL MURDER OF TED CRUZ, PENCE, ETC
CHRISTINE BLASEY FORD'S LETTER TO FEINSTEIN TOTAL FAKE, RIDDLED WITH POORLY EDUCATED WRITER ERRORS
"CREEPY PORN LAWYER" MICHAEL AVENATTI LOCKS TWITTER ACCOUNT AFTER ADMITTING NEW ACCUSER MAY NOT GO PUBLIC, MAY HAVE BEEN 4CHAN TROLL
Guests:
Paul Joseph Watson
Gavin McInnes of CRTV.com
4th Hour Host: Paul Joseph Watson
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