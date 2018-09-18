WATCH OUT JOSEPH H MCKINLEY, YOU'RE A TRAITOR, TREASONOUS ASSHOLE/PATRIOT SEEKING JUSTICE IN A CROOKED FOREIGN COURT

BUY YOURSELF A ROPE AND HANG YOURSELF, OATH BREAKER

YOU COMMITTED A FELONY UPON WE THE PEOPLE AND YOU SHALL BE HELD ACCOUNTABLE!! YOU HAVE ALSO COMMITTED WANTON ENDANGERMENT ON ME, YOU SAT ON YOUR ASS, REFUSING TO DO YOUR JOB, AND THAT IS PROTECT ME AND MY RIGHTS & I STAND ON THEM. SOLD YOUR SOUL TO SATAN EH? STEP DOWN TRAITOR & GET THE HELL OFF THAT BENCH, YOU FOREIGN FCKER!! BY TAKING THAT OATH OF OFFICE, YOUR GONADS ARE ON THE PLATTER. LIBERTY MUTUAL PAY YOU OFF?

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