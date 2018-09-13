© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
The ALEX JONES Show (FULL SHOW) THURSDAY 9.13.18 INFOWARS
Follow
0
Share
Report
47 views • September 13, 2018
TODAY ON ALEX:
FLORENCE LATEST
THOUSANDS OF CAMOUFLAGED MEN, ARMED WITH ASSAULT RIFLES, CROSS OVER FROM MEXICO INTO ARIZONA
COMEDIAN NORM MACDONALD DEMONIZED BY PC POLICE OVER #METOO REMARKS
FOUNDER OF #WalkAway BRANDON STRAKA BANNED BY FACEBOOK & HIS MISSION WAKING UP THE MASSES DUPED BY LEFTISM.
TRUMP DECLARES ‘NATIONAL EMERGENCY’ TO DEAL WITH THREAT OF ELECTION MEDDLING
U.S. FOREIGN-BORN POPULATION AT HIGHEST IN OVER A CENTURY
AND MORE (500 CHAR LIMIT)
4th Hour Host:
Anthony Cumia
FLORENCE LATEST
THOUSANDS OF CAMOUFLAGED MEN, ARMED WITH ASSAULT RIFLES, CROSS OVER FROM MEXICO INTO ARIZONA
COMEDIAN NORM MACDONALD DEMONIZED BY PC POLICE OVER #METOO REMARKS
FOUNDER OF #WalkAway BRANDON STRAKA BANNED BY FACEBOOK & HIS MISSION WAKING UP THE MASSES DUPED BY LEFTISM.
TRUMP DECLARES ‘NATIONAL EMERGENCY’ TO DEAL WITH THREAT OF ELECTION MEDDLING
U.S. FOREIGN-BORN POPULATION AT HIGHEST IN OVER A CENTURY
AND MORE (500 CHAR LIMIT)
4th Hour Host:
Anthony Cumia
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.