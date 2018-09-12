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Rudolf Vasky:varoval som ešte v roku 1998 že,vstup do EÚ je idiotina a kriminálne šialenstvo.
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503 views • September 12, 2018
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V tejto debate na STV v roku 1998 každý sme mali len 4 minúty času a keď som počúval ako sa všetci pchali do EÚ, bol som tak rozčúlený, že by som pľul klince.
Teraz jasne vidime že urobili z celého Slovenského Národa polo- retardovaných idiotov !!!
Teraz sa z tohoto polo-retardovaného idiotstva sa dostaneme iba ozajstnou krvavou revolúciou !
Keď pôjdem do útoku - nasledujte ma !
Rudolf Vaský
V tejto debate na STV v roku 1998 každý sme mali len 4 minúty času a keď som počúval ako sa všetci pchali do EÚ, bol som tak rozčúlený, že by som pľul klince.
Teraz jasne vidime že urobili z celého Slovenského Národa polo- retardovaných idiotov !!!
Teraz sa z tohoto polo-retardovaného idiotstva sa dostaneme iba ozajstnou krvavou revolúciou !
Keď pôjdem do útoku - nasledujte ma !
Rudolf Vaský
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