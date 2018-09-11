© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
🔴[Swedish] Profetia 138 – Onani Är En Synd. Omvänd Er❗ [2018 Video]
Follow
0
Share
Report
13 views • September 11, 2018
1 Mose 38:9-10
Onan [...] lät säden spillas på jorden varje gång han låg med sin brors hustru, [...] Det Onan gjorde var ont i YAHUVEHS ögon, och HAN dödade honom [...]
Tack för att du tittat!
Acceptera YAHUSHUA som HERRE & FRÄLSARE:
https://www.brighteon.com/5833300675001
http://AmightyWind.com
http://AmightyWind.com/sweden.htm
Besök vår främsta Brighteon-kanal: AMIGHTYWIND MINISTRY OFFICIAL https://www.brighteon.com/channel/AMIGHTYWIND%20MINSITRY%20OFFICIAL
Onan [...] lät säden spillas på jorden varje gång han låg med sin brors hustru, [...] Det Onan gjorde var ont i YAHUVEHS ögon, och HAN dödade honom [...]
Tack för att du tittat!
Acceptera YAHUSHUA som HERRE & FRÄLSARE:
https://www.brighteon.com/5833300675001
http://AmightyWind.com
http://AmightyWind.com/sweden.htm
Besök vår främsta Brighteon-kanal: AMIGHTYWIND MINISTRY OFFICIAL https://www.brighteon.com/channel/AMIGHTYWIND%20MINSITRY%20OFFICIAL
Keywords
omvänd er2018 video1 mose 38:8-10att avkomman inte skulle bli hans egendet onan gjorde var ont i yahuvehs ögondetta för att inte ge avkomma åt sin brordå sade juda till onangift dig med henne i din brors ställegå in till din avlidne brors hustrulät han säden spillas på jordenmen eftersom onan vissteoch han dödade också honomoch skaffa avkomma åt din broronani är en syndswedish profetia 138varje gång han låg med sin brors hustru
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.