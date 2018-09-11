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🔴[Swedish] Profetia 126 – GUDS Vrede Kommer Snart att Skickas till Denna Värld❗ [2018 Video]
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15 views • September 11, 2018
VE alla dem som rör håret på huvudet av MIN BRUD! Vet ni inte? Det är MIN Ilska, MIN Vrede, MITT Raseri som håller helvetet brinnande! Denna dag har lågorna bara blivit hetare! Skada inte MINA [...]
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Tack för att du tittat!
Acceptera YAHUSHUA som HERRE & FRÄLSARE:
https://www.brighteon.com/5833300675001
http://AmightyWind.com
http://AmightyWind.com/sweden.htm
Besök vår främsta Brighteon-kanal: AMIGHTYWIND MINISTRY OFFICIAL https://www.brighteon.com/channel/AMIGHTYWIND%20MINSITRY%20OFFICIAL
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