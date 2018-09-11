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🔴[Swedish] Frälsningsbönen – YAHUSHUA Älskar Dig❗ [2018 Video]
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9 views • September 11, 2018
Acceptera YAHUSHUA (JESUS) som HERRE & FRÄLSARE
Påbörja Meningen Med Livet
YAHUSHUA (יהושוע), ett hebreiskt NAMN, är Jesu ursprungliga namn. Vi frälsas fortfarande i Namnet Jesus, men antikrist kommer själv att använda namnet Jesus Kristus i den Stora Vedermödan, så lär dig [...]
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Påbörja Meningen Med Livet
YAHUSHUA (יהושוע), ett hebreiskt NAMN, är Jesu ursprungliga namn. Vi frälsas fortfarande i Namnet Jesus, men antikrist kommer själv att använda namnet Jesus Kristus i den Stora Vedermödan, så lär dig [...]
Tack för att du tittat!
http://AmightyWind.com
http://AmightyWind.com/sweden.htm
Besök vår främsta Brighteon-kanal: AMIGHTYWIND MINISTRY OFFICIAL https://www.brighteon.com/channel/AMIGHTYWIND%20MINSITRY%20OFFICIAL
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