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🔴[Swedish] Profetia 137 – Kärnvapenkrig & HELIGA ANDENS Vaggvisa❗ [2018 video]
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16 views • September 10, 2018
Ezra, han vet att JAG har gett ett vapen som inget annat, och JAG har sagt till er hela tiden att det var kärlek! Men när ni kombinerade det med orden make och fru, så KAN INGET VAPEN I HELVETET [...]
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Tack för att du tittat!
Acceptera YAHUSHUA som HERRE & FRÄLSARE:
https://www.brighteon.com/5833300675001
http://AmightyWind.com
http://AmightyWind.com/sweden.htm
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