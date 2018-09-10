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🔴[Swedish] Profetia 135 – Omskärelse & Abrahamska Förbundet❗ [2018 Video]
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14 views • September 10, 2018
Var bara i frid, MINA Barn, för ni är i MIN Handflata. Ni är under MINA Vingars tillflykt. Alla dessa unga män är omskurna i hjärtat, och nu vill de följa och göra ett nytt förbund med MIG [...]
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Tack för att du tittat!
Acceptera YAHUSHUA som HERRE & FRÄLSARE:
https://www.brighteon.com/5833300675001
http://AmightyWind.com
http://AmightyWind.com/sweden.htm
Besök vår främsta Brighteon-kanal: AMIGHTYWIND MINISTRY OFFICIAL https://www.brighteon.com/channel/AMIGHTYWIND%20MINSITRY%20OFFICIAL
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