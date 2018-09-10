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🔴[Swedish] Profetia 131 – GUD Har Upphöjt Donald Trump för Denna Tid och Stund❗ [2018 Video]
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15 views • September 10, 2018
JAG har upphöjt Donald Trump, som sätter värde på livets okränkbarhet. Och det är hans vilja, och JAG har gett honom denna vilja: Att tvätta bort det där blodet från händerna! Att förändra [...]
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Tack för att du tittat!
Acceptera YAHUSHUA som HERRE & FRÄLSARE:
https://www.brighteon.com/5833300675001
http://AmightyWind.com
http://AmightyWind.com/sweden.htm
Besök vår främsta Brighteon-kanal: AMIGHTYWIND MINISTRY OFFICIAL https://www.brighteon.com/channel/AMIGHTYWIND%20MINSITRY%20OFFICIAL
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