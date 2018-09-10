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🔴[Swedish] Profetia 120 – Ge Inte Upp❗ Släpp Inte Taget❗ [2018 Video]
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14 views • September 10, 2018
Du behagar MIG, MITT barn. Tveka inte att kalla MIG för HERRE GUD ALLSMÄKTIG, för MIN ANDE finns i dig!
Du är MIN! Du är tvättad med BLOD!
Du är köpt med BLOD! Och du är MIN
– sinne, kropp, [...]
Tack för att du tittat!
Acceptera YAHUSHUA som HERRE & FRÄLSARE:
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http://AmightyWind.com
http://AmightyWind.com/sweden.htm
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Du är MIN! Du är tvättad med BLOD!
Du är köpt med BLOD! Och du är MIN
– sinne, kropp, [...]
Tack för att du tittat!
Acceptera YAHUSHUA som HERRE & FRÄLSARE:
https://www.brighteon.com/5833300675001
http://AmightyWind.com
http://AmightyWind.com/sweden.htm
Besök vår främsta Brighteon-kanal: AMIGHTYWIND MINISTRY OFFICIAL https://www.brighteon.com/channel/AMIGHTYWIND%20MINSITRY%20OFFICIAL
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