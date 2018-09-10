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🔴[Swedish] Profetia 117 – JAG, YAHUVEH, Säger “Domen Är Fastställd❗” [2018 Video]
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17 views • September 10, 2018
Åh MINA Älsklingar, JAG väcker er denna dag & JAG påminner er om vad som händer fienderna som satan skickar hitåt. JAG påminner er om namn som för länge varit bortglömda, men de är inte [...]
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Tack för att du tittat!
Acceptera YAHUSHUA som HERRE & FRÄLSARE:
https://www.brighteon.com/5833300675001
http://AmightyWind.com
http://AmightyWind.com/sweden.htm
Besök vår främsta Brighteon-kanal: AMIGHTYWIND MINISTRY OFFICIAL https://www.brighteon.com/channel/AMIGHTYWIND%20MINSITRY%20OFFICIAL
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