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🔴[Swedish] Profetia 127 – Korsning av Röda Havet❗ [2018 Video]
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16 views • September 10, 2018
MIN älskade dotter Elisheva! Dela bara med dig av ditt hjärta. För ”YAHUSHUAS demonstampare” har sett ditt hjärta. Du har varit där för var och en – fastän du inte kunde vara det fysiskt. De har [...]
Tack för att du tittat!
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Tack för att du tittat!
Acceptera YAHUSHUA som HERRE & FRÄLSARE:
https://www.brighteon.com/5833300675001
http://AmightyWind.com
http://AmightyWind.com/sweden.htm
Besök vår främsta Brighteon-kanal: AMIGHTYWIND MINISTRY OFFICIAL https://www.brighteon.com/channel/AMIGHTYWIND%20MINSITRY%20OFFICIAL
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