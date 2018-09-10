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🔴[Swedish] Profetia 102 – Det Är Bara En Tidsfråga❗ [2018 Video]
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14 views • September 10, 2018
Åh, MIN dyrbara Brud, MIN dyrbara Brud, MIN dyrbara Brud: i denna stund av firande under Sukkot, så ger JAG er detta Budskap av Hopp. JAG talar till dem som sätter MIG först i sin kärlek, i sitt [...]
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Tack för att du tittat!
Acceptera YAHUSHUA som HERRE & FRÄLSARE:
https://www.brighteon.com/5833300675001
http://AmightyWind.com
http://AmightyWind.com/sweden.htm
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