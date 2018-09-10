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🔴[Swedish] Profetia 74 – JAG, YAHUVEH, Har Förklarat Krig Mot Planeten Jorden❗ [2018 Video]
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26 views • September 10, 2018
Ni som har er höga teknologi, massförstörelsevapen, pest och sjukdom som ni har uppfunnit med hjälp av satans hand. Ni som är så rika och pompösa, ni som har byggt de underjordiska städerna. Ni [...]
Tack för att du tittat!
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Tack för att du tittat!
Acceptera YAHUSHUA som HERRE & FRÄLSARE:
https://www.brighteon.com/5833300675001
http://AmightyWind.com
http://AmightyWind.com/sweden.htm
Besök vår främsta Brighteon-kanal: AMIGHTYWIND MINISTRY OFFICIAL https://www.brighteon.com/channel/AMIGHTYWIND%20MINSITRY%20OFFICIAL
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