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🔴[Swedish] Profetia 64 – Fly Från Babylons Kyrkor❗ [2018 Video]
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12 views • September 10, 2018
Säg till dem, MIN dotter, säg till dem. Majoriteten av kyrkorna är Babylon. De svälter MINA bebisfår och MINA lamm. Pastorerna är inget annat än ondska i dessa kyrkor av Babylon som talar ut [...]
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Tack för att du tittat!
Acceptera YAHUSHUA som HERRE & FRÄLSARE:
https://www.brighteon.com/5833300675001
http://AmightyWind.com
http://AmightyWind.com/sweden.htm
Besök vår främsta Brighteon-kanal: AMIGHTYWIND MINISTRY OFFICIAL https://www.brighteon.com/channel/AMIGHTYWIND%20MINSITRY%20OFFICIAL
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