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🔴[Swedish] Profetia 39 – Smorda Heliga Örnar, Kom Fram❗ [2018 Video]
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12 views • September 10, 2018
Detta är en Örns kallelse. Bebisörnar, kom fram. Uppmärksamhet, alla hinduer och buddister och alla andra religioner: SKAPELSENS GUD kallar er till att lyssna på denna Profetia. Vi stor ihop [...]
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Tack för att du tittat!
Acceptera YAHUSHUA som HERRE & FRÄLSARE:
https://www.brighteon.com/5833300675001
http://AmightyWind.com
http://AmightyWind.com/sweden.htm
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