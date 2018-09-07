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Estados Unidos crea 201.000 puestos de trabajo en Agosto
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2 views • September 07, 2018
La economía estadounidense continúa así en cifras cercanas al pleno empleo, mientras que la creación de 201.000 nuevos puestos de trabajo se situó en la línea que esperaban los analistas.
Una de las noticias más positivas del informe es el auge en los salarios, que aumentaron de media 10 centavos de dólar la hora en agosto hasta situarse en los 27,16 dólares, con lo que en el último año se han incrementado en un 2,9 % y se espera que sigan subiendo debido al impulso del mercado laboral.
Una de las noticias más positivas del informe es el auge en los salarios, que aumentaron de media 10 centavos de dólar la hora en agosto hasta situarse en los 27,16 dólares, con lo que en el último año se han incrementado en un 2,9 % y se espera que sigan subiendo debido al impulso del mercado laboral.
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