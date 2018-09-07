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Apple eliminó app que robaba datos y los enviaba a China
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12 views • September 07, 2018
Se trata de Adware Doctor, que se ofrecía como una solución de ciberseguridad para detectar malware y eliminar archivos sospechosos.
Apple eliminó una popular app de su Mac App Store después de que se descubriera que estaba enviando los datos de los usuarios y sus historiales de búsqueda a un servidor en China.
Apple eliminó una popular app de su Mac App Store después de que se descubriera que estaba enviando los datos de los usuarios y sus historiales de búsqueda a un servidor en China.
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