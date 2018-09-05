''refugiados'' fogem, mas os Portugueses PAGAM regresso

Os Portugueses são chamados a PAGAR, todas as despesas de regresso dos "refugiados" que fugiram de Portugal.Estes "refugiados" recusam as Casas, os Subsídios, a Saúde, a Escola, os Cursos de Formação, um futuro para os filhos em PortugalAlguns foram detidos pelas polícias estrangeiras, sinal que andaram a praticar Crimesupdate 2018 "retomas a cargo" :-(