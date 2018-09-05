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''refugiados'' fogem, mas os Portugueses PAGAM regresso
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6 views • September 05, 2018
Os Portugueses são chamados a PAGAR, todas as despesas de regresso dos "refugiados" que fugiram de Portugal.
Estes "refugiados" recusam as Casas, os Subsídios, a Saúde, a Escola, os Cursos de Formação, um futuro para os filhos em Portugal
Alguns foram detidos pelas polícias estrangeiras, sinal que andaram a praticar Crimes
update 2018 "retomas a cargo" :-(
http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2018-01-09-Cerca-de-metade-dos-refugiados-que-chegaram-a-Portugal-abandoram-o-pais
Estes "refugiados" recusam as Casas, os Subsídios, a Saúde, a Escola, os Cursos de Formação, um futuro para os filhos em Portugal
Alguns foram detidos pelas polícias estrangeiras, sinal que andaram a praticar Crimes
update 2018 "retomas a cargo" :-(
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