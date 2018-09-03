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Et un trou de bouché dans la passoire, un! VOST (28/04/2018)
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13 views • September 03, 2018
Elle est mignonne et on lui pardonne, mais j'aurais préféré des questions du genre "Qui finance?" ou "La première fois qu'on nous a vendu la solidarité européenne, ça a donné l'U.E. qui est justement une des causes de l'immigration, en quoi votre solidarité européenne est différente?"
La vidéo originale en Anglais sur la chaîne de Brittany Pettibone : https://www.youtube.com/watch?v=UdF0wv_UYHI
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