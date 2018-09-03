TRUMP escogido por Dios para evitar la destrucción de EEUU Astounding Prophecy 131 (2018 Video)

Asombrosa Profecía que surgió el 29 de junio del 2016 y transmitida al mundo entero el 9 de julio del 2016 a través de su portavoz profeta Elisheva Eliyahu.



Dios ha elegido a Trump para que sea presidente de los Estados Unidos de América para salvar de la destrucción del país. No hay ningún otro más. No hagan caso a los medios de comunicación como CNN, FOX, PBS, abc, CBS, New York Times así como la cadena Latina Univisión, que son comprados por este gobierno corrupto el cual prometió en sus campañas y hasta ahora no hizo nada ni por la gente latina ¿Cual cambio? Además ¿Creen que Hillary cumplirá su palabra teniendo un gran record criminal y corrupción y mentiras y apropiación ilícita de los fondos de ayuda y donativos de su supuesta fundación Clinton además de borrar los 35,000 emails comprometiendo la seguridad del país? ¿Por qué están enfocando la gente latina sólo en el racismo? Cómo dijo YAHUSHUA "El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra" (Jn 8:7) Tenemos más problemas con la delincuencia, los abortos, la guerra, el desempleo, la seguridad ciudadana, la inmoralidad, la crisis económica, la libertad de expresión y religión, ¿Acaso eso no es importante para el futuro de esta generación? ¿Acaso no saben que los medios de comunicación como Univision le están lavando el cerebro y dando información falsa de Donald Trump y apoyando a una criminal? Despierten, abran los ojos. Pienselo bien antes que sea demasiado tarde.