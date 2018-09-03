© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Manifestacja STOP NOP za zniesieniem przymusu szczepień w Polsce.
Follow
0
Share
Report
37 views • September 03, 2018
W dniu 2 czerwca organizacja STOPNOP (www.stopnop.com.pl) zorganizowała międzynarodowy protest przeciwko przymuszaniu przez rządy i korporacje obywateli do przyjmowania szczepień. Na manifestację przybyli przedstawiciele z innych krajów, kilku polskich polityków, lekarze, osoby poszkodowane oraz tysiące ludzi z całej Polski...
PODPISZ PETYCJĘ: https://www.change.org/p/european-parliament-szacunek-promocja-i-ochrona-wolno%C5%9Bci-%C5%9Bwiadomej-zgody-na-szczepienia-w-ca%C5%82ej-europie
PODPISZ PETYCJĘ: https://www.change.org/p/european-parliament-szacunek-promocja-i-ochrona-wolno%C5%9Bci-%C5%9Bwiadomej-zgody-na-szczepienia-w-ca%C5%82ej-europie
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.