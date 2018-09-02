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Désolé, mais ça ne va pas plaire à tout le monde. (02/04/2018)
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4 views • September 02, 2018
Je rappelle que cette chaîne n'a pas la prétention d'être tout public et qu'elle s'adresse à des gens ouverts au dialogue, capables de raisonner et de faire la part des choses sur des sujets complexes lesquels pourraient énerver des esprits simples qui n'ont ni sens des nuances, ni accès au second degré.
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