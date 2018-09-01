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Det Sande Holocaust
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111 views • September 01, 2018
Denne meget ligefremme og afslørende danske film
om bl.a de grusomme forbrydelser,
som de allierede begik umiddelbart efter Anden Verdenskrig i Tyskland
- imod det tyske folk -
er ikke for folk med med hang til kognitiv dissonans.
Har du på den anden side appetit på sandheden,
er modig og insisterer på at se djævelen i øjnene, så kig med!
... men husk lommetørklædet.
om bl.a de grusomme forbrydelser,
som de allierede begik umiddelbart efter Anden Verdenskrig i Tyskland
- imod det tyske folk -
er ikke for folk med med hang til kognitiv dissonans.
Har du på den anden side appetit på sandheden,
er modig og insisterer på at se djævelen i øjnene, så kig med!
... men husk lommetørklædet.
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