Det Sande Holocaust

Denne meget ligefremme og afslørende danske film

om bl.a de grusomme forbrydelser,

som de allierede begik umiddelbart efter Anden Verdenskrig i Tyskland

- imod det tyske folk -

er ikke for folk med med hang til kognitiv dissonans.

Har du på den anden side appetit på sandheden,

er modig og insisterer på at se djævelen i øjnene, så kig med!

... men husk lommetørklædet.