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YAHUSHUA/Jesus elsker dig! Dansk Frelsesbøn
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2 views • September 01, 2018
Mange kaller vår Frelser Jesus Kristus, men HANS originale Navn på Hebraisk er YAHUSHUA (יהושע). Acceptere HAM som din herre og frelser i dag. HAN er den eneste vej til Himlen (Johannes 14:6 )
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Hvis du ønsker å kontake dette Departementet, venligst klik her: http://amightywind.com/guestbook2017/?page_id=106
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