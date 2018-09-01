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🔴[Swedish] Profetian Som YouTube Försökte Censurera❗ [2018 Video]
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6 views • September 01, 2018
Det här är er ABBA YAHUVEH! JAG älskar när ni kallar MIG för ”FADER”. JAG ÄR er KÄRLEKSFULLA FADER! JAG gav MIN ENFÖDDE SON så att ni skulle kunna återvända till Himmelen igen. För ingen av er [...]
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Tack för att du tittat!
Acceptera YAHUSHUA som HERRE & FRÄLSARE:
https://www.brighteon.com/5833300675001
http://AmightyWind.com
http://AmightyWind.com/sweden.htm
Besök vår främsta Brighteon-kanal: AMIGHTYWIND MINISTRY OFFICIAL https://www.brighteon.com/channel/AMIGHTYWIND%20MINSITRY%20OFFICIAL
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