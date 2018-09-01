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🔴[Swedish] Profetia 3 – Illuminati I Kyrkan❗ [2018 video]
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11 views • September 01, 2018
Spionerna är vad satanisterna kallar dem. En ockult ande har rest sig i de fulla evangeliska kyrkorna på grund av dessa spioner. Men när ni ser dem, så kommer ni känna igen dem! För JAG, YAHUVEH [...]
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Tack för att du tittat!
Acceptera YAHUSHUA som HERRE & FRÄLSARE:
https://www.brighteon.com/5833300675001
http://AmightyWind.com
http://AmightyWind.com/sweden.htm
Besök vår främsta Brighteon-kanal: AMIGHTYWIND MINISTRY OFFICIAL https://www.brighteon.com/channel/AMIGHTYWIND%20MINSITRY%20OFFICIAL
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