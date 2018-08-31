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Audycja PrisonPlanet.pl - Masowa Migracja.
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1139 views • August 31, 2018
Od czterech lat mamy do czynienia z masową migracją z krajów południa do bogatych krajów północy. Chaos, wielkie zaskoczenie i współczucie są pozorowane, by wytłumaczyć opieszałość rządów w blokowaniu migracji. Nigdy w historii świata nie zaistniała skoordynowana w skali globalnej sytuacja w której na obu półkulach miliony ludzi zadecydowały się ruszyć w nieznane by dotrzeć do socjalistycznych rajów północy...
Więcej: http://www.prisonplanet.pl/polityka/masowa_migracja_i_budowa,p1849373423
Więcej: http://www.prisonplanet.pl/polityka/masowa_migracja_i_budowa,p1849373423
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