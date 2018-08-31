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Soros destabilizuje Amerykę i porównuje D. Trumpa do ISIS.
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19 views • August 31, 2018
Niniejszy materiał omawia pokrótce zaangażowanie Georgea Sorosa w procesy polityczne w Stanach Zjednoczonych. Jego fundacja przekazała ponad 33 miliony dolarów na wsparcie ruchów rewolucyjnych w Ameryce, które są zaangażowane w zamieszki w wielu miastach USA...
G. Soros przyznał się również do sponsorowania przewrotu na Ukrainie:
http://www.prisonplanet.pl/polityka/soros_przyznal_sie,p672012007
Więcej w artykule: http://www.prisonplanet.pl/polityka/glowny_aktywista_ruchu,p1632615919
G. Soros przyznał się również do sponsorowania przewrotu na Ukrainie:
http://www.prisonplanet.pl/polityka/soros_przyznal_sie,p672012007
Więcej w artykule: http://www.prisonplanet.pl/polityka/glowny_aktywista_ruchu,p1632615919
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