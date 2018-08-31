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"Wolna Syryjska Armia", którą sponsoruje Zachód posiada brygadę o nazwie "Osama bin Laden".
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1 view • August 31, 2018
Ten materiał video z Damaszku pokazuje brygadę nazywającą się "Osama bin Laden", który był przywódcą Al-Kaidy i jednym z jej założycieli. Ta brygada należy do batalionu Souqour Dimashq (Jastrzębie Damaszku) Wolnej Syryjskiej Armii (FSA).
Kraje zachodnie cały czas twierdzą że FSA składa się z nieznacznie "świeckich" elementów i że dżihadziści jedynie przyłączyli się do walki, ale nie są oni częścią FSA:
http://www.prisonplanet.pl/polityka/wspierani_przez_usa_nato,p1185898170
Kraje zachodnie cały czas twierdzą że FSA składa się z nieznacznie "świeckich" elementów i że dżihadziści jedynie przyłączyli się do walki, ale nie są oni częścią FSA:
http://www.prisonplanet.pl/polityka/wspierani_przez_usa_nato,p1185898170
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