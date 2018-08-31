Toksyczne szczepienia. Wywiad z doktorem Jerzym Jaśkowskim.

Niniejszy film jest wykładem dr n. med. Jerzego Jaśkowskiego dotyczącym szczepień.

W filmie poruszane są tematy toksyczności szczepień, składników dodatkowych w szczepionkach, epidemii, pandemii, świńskiej i ptasiej grypy, badań i statystyk dotyczących zachorowalności, skutków ubocznych szczepień, nowej ustawy dotyczącej szczepień, powiązaniach pomiędzy rządem a korporacjami i instytutami, korupcji urzędników i wiele innych...