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Jeden z pierwszych systemów komunikacji mózg-mózg.
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36 views • August 31, 2018
Naukowcy opracowali wstępną formę telepatii u zwierząt, umożliwiając parze szczurów na przekazywanie instrukcji przy użyciu ich umysłu. Wykorzystując wszczepiane w mózg mikroprocesory do komunikacji, szczury były w stanie współpracować i rozwiązywać proste zagadki, mimo że w jednym eksperymencie były tysiące mil od siebie. (jeden szczur był w USA w Uniwersytecie Duke, drugi był w Brazylii).
Czytaj dalej: http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/nbic_zabawa_w_boga_obraz,p1220355957
Czytaj dalej: http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/nbic_zabawa_w_boga_obraz,p1220355957
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