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Marc Faber: Przygotujcie się na krach!
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65 views • August 31, 2018
Rynki niedługo przejdą przez krach, w związku z czym można się spodziewać 20% strat wartości powiedział w CNBC we wtorek Marc Faber. "Nie sądzę, że rynki idą w dół z powodu Grecji, nie sądzę, iż rynki idą w dół z powodu "fiskalnego klifu" - bo nie będzie "fiskalnego klifu" powiedział Marc Faber telewizji CNBC." W mojej opinii, rynek idzie w dół, ponieważ zyski przedsiębiorstw będą rozczarowujące..."
Więcej: http://www.prisonplanet.pl/ekonomia/marc_faber_przygotujcie,p74245180
Więcej: http://www.prisonplanet.pl/ekonomia/marc_faber_przygotujcie,p74245180
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