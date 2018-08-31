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🔴[Swedish] Profetia 8 – Kommer Ni Bevisa Att Ni Älskar MIG❓ [2018 Video]
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10 views • August 31, 2018
Så säger YAHUSHUA (Jesus Kristus), så ska ni vara. För JAG ser ert hjärta. JAG hör era gråt till MIG. JAG känner er brustenhet när en ledare ni litade på bedrar er. Men JAG har kallat och [...]
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Tack för att du tittat!
Acceptera YAHUSHUA som HERRE & FRÄLSARE:
https://www.brighteon.com/5833300675001
http://AmightyWind.com
http://AmightyWind.com/sweden.htm
Besök vår främsta Brighteon-kanal: AMIGHTYWIND MINISTRY OFFICIAL https://www.brighteon.com/channel/AMIGHTYWIND%20MINSITRY%20OFFICIAL
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