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🔴[Swedish] Profetia 132 – Israel, JAG Älskar Dig. Israel, JAG förebrår dig❗ [2018 Video]
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19 views • August 31, 2018
Israel, du har inte hört Orden av MINA Profeter. Det profeterades i Jesaja och det profeterades i hela – hela Gamla Testamentet att YAHUSHUA skulle komma och Israel hörde inte, och lyssnade inte [...]
Tack för att du tittat!
Acceptera YAHUSHUA som HERRE & FRÄLSARE:
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http://AmightyWind.com/sweden.htm
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Tack för att du tittat!
Acceptera YAHUSHUA som HERRE & FRÄLSARE:
https://www.brighteon.com/5833300675001
http://AmightyWind.com
http://AmightyWind.com/sweden.htm
Besök vår främsta Brighteon-kanal: AMIGHTYWIND MINISTRY OFFICIAL https://www.brighteon.com/channel/AMIGHTYWIND%20MINSITRY%20OFFICIAL
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